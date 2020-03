Google consegna all'ex capo di Sony Santa Monica il nuovo studio di Playa Vista

Google ha consegnato all'ex capo di Sony Santa Monica Shannon Studstill le chiavi del nuovo studio di Playa Vista. Uno studio che si concentrerà nel creare nuove meccaniche di gameplay e modi creativi di giocare insieme pensati appositamente per Google Stadia.



La nuova apertura si inserisce nel più ampio piano di Google per conquistare il mercato dei videogiochi. Lo studio è nato in un'area molto ricca di creatività: a Playa Vista, per esempio, ci sono anche gli studi di Sony Santa Monica, i creatori di God of War. Proprio da questo leggendario team proviene Shannon Studstill, una veterana delmolti sviluppatori non siano particolarmente soddisfatti di come Google stia gestendo la piattaforma settore che è stato anche capo dello studio di Santa Monica.



La Studstill gestirà uno dei due studi first party di Stadia Games and Entertainment. L'altro è a Montreal, ma ancora non si sa chi lo dirige. Lo studio di Playa Vista, per Jade Raymond, il capo di Stadia Games and Entertainment, si "focalizzerà nell'offrire giochi esclusivi, utilizzando nuove meccaniche di gameplay, modalità creative per giocare insieme e modelli di interazioni unici che stiamo solo iniziando ad esplorare."



Non si tratta ancora, però, di un gioco o di un'esperienza ben delineata. "Mentre non siamo ancora pronti a condividere i piani per i nostri giochi," ha detto la Raymond, "state sicuri che ascolteremo quello che i giocatori vogliono e gli aggiungeremo quel non so che di Stadia capace di creare nuove IP e esperienze."



Quello che è sicuro è che a Stadia ha bisogno più che mai di esperienze first party per rilanciare il suo ambizioso progetto. Si mormora, infatti, che molti sviluppatori non siano particolarmente soddisfatti di come Google stia gestendo la piattaforma e abbiano poca fiducia nel colosso di Mountain View.