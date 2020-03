PES 2020 festeggia i 25 anni della serie, Maradona nel trailer dei Momenti Gloriosi

PES 2020 festeggia i 25 anni della serie introducendo la serie Momenti Gloriosi, che parte con uno spettacolare trailer dedicato a Diego Armando Maradona.



PES, la celebre saga di videogiochi di calcio nasce ufficialmente in Giappone il 21 luglio 1995 con il nome di J.League Jikkyou Winning Eleven. Konami ha annunciato oggi i primi dettagli relativi alla campagna di eFootball PES 2020 dedicata ai festeggiamenti del 25esimo anniversario di questo pluripremiato franchise.



La casa giapponese ha deciso di inaugurare la campagna con l'introduzione della Serie Momenti Gloriosi, una raccolta di momenti indimenticabili delle più grandi stelle del calcio del presente e del passato.



Ogni Momento Glorioso celebra una partita significativa della carriera di un grande calciatore e include una card con l'immagine del match e le statistiche del giocatore in quella precisa partita.



Ogni giocatore o leggenda della Serie Momenti Gloriosi sarà associato a un team specifico, con la possibilità di aumentare le prestazioni abbinando il giocatore o la leggenda al team myClub prescelto.



KONAMI è lieta di omaggiare tutti i videogiocatori di eFootball PES 2020 con il Momento Glorioso di Maradona, dedicato alla sua leggendaria prestazione nella finale di Coppa di Spagna del 1983 con il Barcellona.



In aggiunta a questo regalo per tutti i videogiocatori di eFootball PES 2020, i seguenti Momenti Gloriosi dedicati alle Leggende saranno disponibili tramite le campagne in-game che inizieranno oggi:

Oliver Kahn (Bayern Monaco) - Partita gloriosa: 09/02/2002

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco) - Partita gloriosa: 13/06/1981

Giovane Élber (Bayern Monaco) - Partita gloriosa: 17/05/2003

Carles Puyol (Barcellona) - Partita gloriosa: 17/05/2006

Xavi (Barcellona) - Partita gloriosa: 27/05/2009

Andres Iniesta (Barcellona) - Partita gloriosa: 06/05/2009