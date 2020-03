TikTok ora sfida Spotify con Resso, nuovo servizio di musica in streaming

TikTok è sicuramente l'app social del momento per quanto riguarda i giovani, ma sembra che la compagnia abbia intenzione di espandersi nell'ambito dell'intrattenimento mobile in particolare per quanto riguarda la musica in streaming, con il lancio di un nuovo servizio chiamato Resso.



Disponibile al momento solo in India e Indonesia, Resso punta a fare concorrenza a colossi come Spotify e Apple Music, proponendo un ampio catalogo di musica da ascoltare in streaming attraverso abbonamento probabilmente a diversi tier a seconda del costo della sottoscrizione.



La strada è chiaramente lunga e impervia, considerando le dimensioni dei concorrenti diretti in quest'ambito, ma TikTok ha dimostrato di saper decisamente emergere anche in ambiti affollati, dunque Russo si candida ad essere un servizio da tenere d'occhio nel prossimo futuro.



Non ci sono ancora informazioni sul suo possibile arrivo anche in altri paesi, tra cui l'Europa: le prime indiscrezioni su questo servizio erano già emerse l'anno scorso, quando ByteDance aveva preso contatti con varie major discografiche per ottenere i diritti da utilizzare su una nuova piattaforma musicale.



Evidentemente, questa piattaforma era il prototipo di Resso, un'app che per il resto dimostra delle evidenti connessioni in ambito social, con condivisione di sfondi e personalizzazioni, testi delle canzoni e altri elementi che puntano a fare da contorno alla mera fruizione di musica in streaming sempre con un occhio di riguardo alla community, elemento fondamentale anche di TikTok.



Per quanto riguarda quest'ultima app, negli ultimi giorni abbiamo registrato notizie di alto profilo come un classico rant di Dr Disrespect contro Ninja per le sue clip su Tiktok e una disavventura di Pokimane che utilizzando l'app si è trovata davanti a una brutta sorpresa.