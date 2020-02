Twitch, Dr Disrespect contro Ninja per le sue clip su TikTok

La star di Twitch Dr Disrespect ha attaccato Tyler 'Ninja' Blevins per le sue ridicole clip sul social TikTok, chiedendogli di smettere di farle e di pubblicarle su Twitter.



Negli ultimi tempi TikTok ha preso sempre più piede tra le giovani generazioni e gli influencer di ogni social ci si stanno fiondando sopra per non perdere il treno della popolarità, essenziale per i loro guadagni. Non è la prima volta che il Dr Disrespect se la prende con TikTok, ma questa volta il suo attacco è stato più diretto del solito.



Secondo la star di Twitch, Ninja ha uno dei peggiori TikTok di tutti (oltre che un Funko Pop dedicato ndr) e, per salvaguardare il suo brand, dovrebbe smettere di farli. Probabilmente li considera ridicoli, quando non imbarazzanti. Il Dr. Disrespect ha più volte affermato che molti influencer rischiano di rovinare il loro brand facendo dei video ridicoli su TikTok. Diciamo che il suo è un attacco che parte da lontano: molti agenti degli influencer stanno premendo per fare in modo che i loro assistiti sbarchino su TikTok, con il rischio però di metterli alla berlina e di far loro ottenere l'effetto contrario a quello voluto, visto che il social cinese ha delle forme molto diverse dagli altri e per avere successo bisogna essere come Charli D'Amelio e Addison Rae e saper fare... che sanno fare? Immaginiamo che saperlo non sia così importante, nell'epoca dei social network.