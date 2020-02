Twitch, Dr Disrespect contro TikTok: gli influencer che fanno video sono patetici

La star di Twitch Dr Disrespect non ama moltissimo il social network TikTok e considera patetici i video realizzati dagli influencer che ci stanno confluendo sopra, dopo l'apertura della monetizzazione.



Con il suo solito stile diretto e senza peli sulla lingua, il Dr Disrespect ha chiamato merda i contenuti realizzati per TikTok, che secondo lui potrebbero essere addirittura dannosi per alcuni brand, tanto sono realizzati male.



Il Dr Disrespect ha voluto elaborare meglio il suo pensiero, illustrando quali potrebbero essere i problemi creati dall'intero meccanismo: "Non sono un sostenitore della pubblicazione di contenuti di merda tanto per pubblicare qualcosa. Ci sono agenzie là fuori che incoraggiano i loro influencer a fare queste cose. Non capiscono come questa roba possa avere un impatto negativo sui brand. In particolare gli influencer e i loro brand. Credo che li stiano pressando troppo. Ed è davvero patetico!"



Il Dr Disrespect non ha fatto nomi, ma è probabile che si riferisca a personaggi quali Jack "CouRage" Dunlop e Tyler "Ninja" Blevins, che hanno voluto provare il formato TikTok, con risultati non proprio esaltanti. Insomma, fare brevi video di pochi secondi non è come stare per ore davanti a una webcam su Twitch o Mixer. Del resto per molti influencer la presenza sui social network più diffusi è importantissima, se vogliono rimanere a galla.

I have a simple request....



Get Tik Tok off my twitter feed. — Dr Disrespect (@drdisrespect) February 13, 2020

Like if Charli did it better

RT if I did it better https://t.co/AT0SMSX9dV pic.twitter.com/ZYfGUy6812 — Jack "CouRage" Dunlop (@CouRageJD) February 7, 2020