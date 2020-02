Apple Watch salva adolescente rilevando il suo battito cardiaco anomalo

Una mamma dell'Oklahoma, chiamata Liz, ha ringraziato l'Apple Watch di suo figlio per averla avvisata del battito cardiaco irregolare del ragazzo, e con esso l'intera Apple che lo ha prodotto. Il tredicenne Skylar Joslin, questo il nome del giovane, se ne stava seduto in classe quando il suo Apple Watch ha rilevato che il suo cuore faceva 190 battiti al minuto.



La donna ha ricevuto quindi un messaggio con un'immagine del battito cardiaco di suo figlio e con un suo commento: "Mamma, c'è qualcosa che non va. Non sto facendo niente."



Liz è quindi andata a scuola dove ha preso Skylar per portarlo al più vicino pronto soccorso. Nel frattempo il suo battito cardiaco era salito a 202, raggiungendo poi i 280 in ospedale. I dottori gli hanno diagnosticato una Tachicardia parossistica sopraventricolare (SVT, PSVT), una malattia che forza il cuore ad accelerare i battiti. Per risolvere, il ragazzo è stato sottoposto ad ablazione cardiaca per sette ore e mezza.



Ricordando quanto accaduto (i fatti risalgono al 2018), la famiglia Joslin si è detta incredibilmente felice di come l'Apple Watch regalato al ragazzo abbia influito sulle loro vite, per questo Liz ha deciso di promuoverlo come mezzo di prevenzione per le malattie cardiache. Oltretutto il suo utilizzo permette a suo figlio di praticare ogni attività senza bisogno di altre forme di monitoraggio.