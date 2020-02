Animal Crossing, un capitolo solo giapponese finalmente tradotto

Finalmente un Animal Crossing uscito solo in Giappone è giocabile anche dalle nostre parti, grazie alla traduzione in inglese realizzata da un modder. Stiamo parlando di Dōbutsu no Mori e+, meglio conosciuto come Animal Forest e+, versione aggiornata del port di Animal Crossing per GameCube, basata sull'edizione americana ma più ricca dell'originale.



Dal 2017 il modder Cuyler, un grande fan della serie Animal Crossing, ha iniziato a lavorare per tradurre Animal Forest e+ in inglese e recentemente ha rilasciato la prima versione della patch, ancora in beta. Per questo motivo Cuyler ci tiene a far presente che c'è ancora del testo non tradotto. Comunque sia è sua intenzione pubblicare la versione definitiva prima che sia rilasciato Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, l'ultima incarnazione della serie.



La patch di Cuyler per Animal Forest e+ è da considerarsi in realtà una vera e propria mod. Il ragazzo non solo ha tradotto tutti i testi, che già di suo è una bella impresa degna di ogni lode, ma ha anche realizzato un software che li estrae e li rinserisce nel gioco, nonché si occupa di modificare leggermente l'interfaccia per adattarsi meglio al nuovo linguaggio.



Per usare la patch dovete avere una ISO di Animal Forest e+, ovviamente estratta da una copia originale acquistata per prezzi folli all'asta su Ebay o simili, da utilizzare poi con l'emulatore Dolphin. La patch di Cuyler si trova invece qui e include delle preziose istruzioni per l'installazione.



Ignore the ominous void-this screenshot is an important milestone. The code running was re-linked by a program I'm writing. It'll allow for much more freedom when modding GC/Wii games that use Relocatable Modules! This includes e+! Letters, anyone? pic.twitter.com/4rqXULuQ4N — Cuyler (@CuylerAC) December 13, 2019

Reimplemented the A-F acre row letters in e+! This would have easily taken hours before, but thanks to GCReLink it took me about 30 minutes! I'll also fix it so it shows "X-Y" when I can! This is just the beginning of what's possible now. pic.twitter.com/XIffvw21Qo — Cuyler (@CuylerAC) December 21, 2019