Call of Duty: Modern Warfare, un bug dà un vantaggio agli avversari a inizio match

A quanto pare alcuni utenti hanno scoperto un brutto bug di Call of Duty: Modern Warfare che dà un ingiusto vantaggio a inizio match a chi lo sfrutta. Sostanzialmente il bug consente di muoversi prima dello scadere del conto alla rovescia che apre le ostilità.



Nel video di Call of Duty: Modern Warfare che trovate riportato in fondo alla notizia l'utente Reddit knestleknox mostra come è stato attaccato e ucciso da un avversario quando ancora era immobilizzato e mancavano cinque secondi all'inizio della partita. Purtroppo non c'è modo di contrastare questi assalti, il cui risultato è quindi scontato.



In realtà si tratta di un bug noto, con cui i giocatori avevano avuto a che fare già con la Stagione 1. Sembrava però che Infinity Ward lo avesse definitivamente risolto e invece è presente anche nella Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, appena lanciata. C'è anche chi sospetta che si tratti di un cheat vero e proprio, ma su questo non c'è stata ancora alcuna verifica.



Se avete seguito un po' Call of Duty: Modern Warfare e le sue evoluzioni saprete sicuramente che questo non è il primo bug che affligge il gioco. D'altro canto è uno dei più fastidiosi in assoluto, perché può rovinare intere partite, quando non tornei. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.