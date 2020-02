Super Mario Bros. diventa un FPS grazie all'Unreal Engine 4

Lo sviluppatore Sean Noonan ha realizzato il prototipo di un FPS a tema Super Mario Bros. con l'Unreal Engine 4 e lo ha mostrato su YouTube con alcuni video (li trovate in fondo alla notizia).



Il progetto è quasi competo e Noonan vuole rilasciarlo il prima possibile al pubblico. Trattandosi di un prototipo gratuito Nintendo non dovrebbe avere nulla di ridire, ma non è detto. Comunque sia dai video sembra un gioco strano, ma ben pensato. Strano perché Super Mario sembrava adatto a tutti i generi tranne che agli FPS, probabilmente considerati troppo violenti da Nintendo (o quantomeno troppo collegati alla violenza). Più semplicemente, il fatto che in prima persona Mario non si veda praticamente mai potrebbe aver sconsigliato a Nintendo di assumere questa prospettiva per un intero gioco, per questioni di visibilità del brand. Le nostre ovviamente sono mere ipotesi, quindi prendetele come tali.



Detto questo nei filmati possiamo vedere Mario esplorare un livello, raccogliere monete e usare delle armi per uccidere i nemici. La cura dei dettagli è davvero straordinaria, soprattutto considerando che si tratta di un prodotto che non avrà mai sbocchi commerciali.



Per chi se lo stesse chiedendo, l'FPS di Super Mario Bros. non ha ancora una data d'uscita. Noonan ha parlato di 'presto', ma non ha specificato quanto presto. Questo non è sicuramente il primo progetto particolare riguardante Super Mario. La scena indie ama da sempre l'idraulico di Nintendo e lo ha usato per un po' tutti i generi esistenti, battle royale compreso.