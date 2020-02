Sonic il Film incassi superiori a Detective Pikachu, è record per le trasposizioni dai videogiochi

Stando alle prime stime, Sonic il Film ha incassato più di 60 milioni di dollari nel week-end di apertura, solo negli USA, una cifra superiore a quella fatta da Detective Pikachu, che si fermò a 54,3 milioni di dollari, segnando comunque un record per il genere. Questo rende Sonic il film tratto da un videogioco con la migliore settimana d'apertura di sempre al cinema. Inoltre, un simile successo rende probabile il recupero dei costi di produzione nel giro di due o tre settimane, visto che ammontano a 85 milioni di dollari.



Al secondo posto della classifica USA troviamo Birds of Prey, con 20 milioni di dollari incassati, distaccatissimo da Sonic il Film. In terza posizione invece Fantasy Island con 14,6 milioni di dollari.



Per fare confronti con altri film tratti da videogiochi, il Tomb Raider con Alicia Vikander ha incassato 23,6 milioni di dollari nella sua prima settimana, mentre Warcraft 24,1. Rampage, il film del 2018 con Dwayne Johnson, ha incassato 35,7 milioni di dollari.



Un simile successo apre ovviamente le porte a un sequel. Quindi aspettiamoci presto un Sonic il Film 2 o qualcosa del genere. Peccato che Sega non abbia lanciato giochi in concomitanza del film, di cui avrebbe potuto sfruttare il traino, come avvenuto per The Witcher 3 e la relativa serie Netflix. Comunque sia sono talmente tanti i giochi di Sonic disponibili per le varie piattaforme, che qualche vendita in più la farà sicuramente.