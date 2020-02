One Piece: capitolo 971 del manga disponibile, come leggerlo online

Nel momento in cui scriviamo, il tanto atteso capitolo 971 del manga di One Piece è finalmente disponibile per la lettura. E non significa che dobbiate necessariamente vivere in Giappone per correre ad acquistare la copia cartacea: si può agire in modo simile anche online.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, il capitolo 971 del manga di One Piece dovrebbe già essere disponibile per la lettura anche online, sul sito web Manga Plus di Shueisha. Si tratta di un'operazione gratuita e legale, che punta a portare i nuovi capitoli dei principali manca in commercio su un unico sito web, anche per combattere la pirateria del settore (qui vengono pubblicati, ad esempio, anche i nuovi capitoli di Dragon Ball Super). Trovate il link nel campo Fonte di questo articolo.

Per quanto riguarda i contenuti del capitolo 971 di One Piece, sappiamo che dovrebbe portare a conclusione l'ormai apparentemente interminabile flashback dedicato all'arco narrativo di Wano, e alla giovinezza di Kozuki Oden. Ma non vogliamo anticiparvi oltre: potrete leggerlo presto da voi.