One Piece: capitolo 971 del manga, spoiler e anticipazioni

Si è fatto desiderare parecchio, anche a causa della settimana di pausa di Eiichiro Oda, ma finalmente il capitolo 971 del manga di One Piece è in dirittura d'arrivo: il mondo intero potrà leggerlo domani, intanto però i primi numeri sono disponibili in Giappone, così come spoiler e anticipazioni si sono già diffusi in rete.

In questo articolo tratteremo brevemente i principali eventi del capitolo 971 del manga di One Piece, dunque se preferite attendere la pubblicazione del capitolo online su MangaPlus evitate di leggere oltre. Ora, il lungo flashback dell'arco narrativo di Wano dedicato a Kozuki Oden sta ormai per concludersi: è il momento della sua esecuzione pubblica. Kozuki Oden con tutti i disertori saranno purtroppo bolliti vivi, alla presenza di Orochi e Kaido.

Dai primi spoiler e dalle prime anticipazioni del capitolo 971 di One Piece sappiamo che Oden accetterà il suo destino, ma non senza cercare di salvare i suoi compagni e il suo paese, come sempre ha fatto fino a questo momento. Ma come potrà sopravvivere all'olio bollente? A partire da domani pomeriggio, potrete leggere gratuitamente e legalmente questo capitolo online, su Manga Plus.