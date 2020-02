Fortnite: Ark e Fosca Fiaba nel negozio del 15 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile: messa da parte la parentesi di San Valentino 2020, è il momento di accogliere nuovamente gli oggetti non tematici cui gli sviluppatori di Epic Games ci hanno abituati negli ultimi anni. E proprio oggi potrete notare dei ritorni importanti.

Nel negozio del 15 febbraio 2020, ad esempio, troverete la Skin Ark: leggendaria e proposta al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio, debuttò circa un anno fa nel negozio di Fortnite Capitolo 2. Torna anche Fosca Fiaba, il set delle favole con i ruoli invertiti: per esempio qui Cappuccetto Rosso è diventata la cacciatrice del lupo. Fosca Fiaba viene proposta al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi, infine, sono Mulinello e l'inedito Never Gonna.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 15 febbraio 2020. Ricordate che mancano ormai pochi giorni al lancio della Stagione 2, dunque completate tutte le sfide prima che sia troppo tardi.

Fosca Fiaba (Costume) - 1500 V-buck

Ark (Costume) - 2000 V-buck

Scatenata (Costume) - 800 V-buck

Castore (Costume) - 1500 V-buck

Rinnegato (Costume) - 800 V-buck

Spaccator Severo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Slurp! (Copertura) - 700 V-buck

Never Gonna (Emote) - 500 V-buck

Mulinello (Emote) - 500 V-buck