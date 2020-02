GeForce Now: i giochi Activision Blizzard non sono più sul servizio anche per colpa di Nvidia

I giochi di Activision Blizzard non sono più sul servizio di gaming in streaming GeForce Now anche per colpa di Nvidia. Sembra che alla base della decisione ci sia un malinteso sulla gestione dei permessi da parte dei due partner.



La notizia che a distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale tutti i giochi di Activision Blizzard sono spariti da GeForce Now ha fatto immediatamente pensare ad un qualche problema di soldi o ad una qualche lotta intestina tra il publisher di Overwatch e Nvidia.



In realtà non è così. O meglio non solo.



"Activision Blizzard è stato un partner fantastico durante la beta di GeForce Now," ha detto Nvidia, " tanto che lo abbiamo scelto per il periodo di prova gratuito da offrire ai nostri soci fondatori." Ma c'è stato un malinteso e quindi Nvidia ha "rimosso i giochi dal servizio, con la speranza di poter collaborare con loro per riattivare questi e molti altri giochi, in futuro."



Il malinteso a cui fanno riferimento è quello sul permesso o meno di poter trasmettere in streaming i giochi Activision Blizzard attraverso GeForce Now. Nvidia ha detto di aver chiesto il permesso, Activision sostiene di non averglielo dato esplicitamente, così come non lo hanno fatto i vari Capcom, Konami, Rockstar e Square Enix. E così Nvidia ha dovuto togliere dal catalogo i prodotti di cui non aveva i permessi.



Questo perché, nonostante pensiate di possedere un gioco, in realtà la decisione se poterlo trasmettere via streaming da un computer che non è in vostro possesso, apparentemente, non spetta a voi.



Quindi Activision e gli altri non solo possono impedirvi di farlo, ma anche usare il blocco per ottenere un nuovo accordo commerciale. Boomberg sostiene, infatti, che dietro la ritrosia di Activision ci sia il suo recente accordo con Google. La OverWatch League e la Call of Duty League hanno abbandonato Twitch per YouTube e in un futuro potrebbero anche approdare su Stadia. Quindi appoggiare un concorrente di Google potrebbe essere scomodo.



Ecco, quindi, spiegato il malinteso: vedremo nelle prossime ore se sarà possibile riconciliare le due parti.