Activision Blizzard e Google firmano un accordo strategico per il futuro: possibili esclusive su Stadia?

Activision Blizzard e Google hanno firmato un importante accordo strategico destinato a proseguire per alcuni anni, che comporta alcuni legami in termini di supporto ai servizi online e distribuzione video in streaming, ma possiamo anche immaginare qualche possibile riflesso su Google Stadia.



L'accordo prevede che l'infrastruttura online dei giochi si basi su Google Cloud e che YouTube abbia l'esclusiva come streaming partner dei giochi Activision Blizzard, eccetto che in Cina. Questo rappresenta un elemento di notevole importanza, considerando la popolarità di titoli come Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Hearthstone e delle rispettive competizione online.



In questo modo, Activision Blizzard dovrebbe ottenere la sicurezza di un'infrastruttura online di grande solidità mentre Google avrà un'esclusiva importante per quanto riguarda la distribuzione video in streaming attraverso YouTube.



"Siamo felici di poter espandere il nostro rapporto e aiutare uno dei più grandi e rinomati produttori di videogiochi nel mondo", ha affermato Sunil Rayan, capo della divisione Gaming di Google Cloud, mentre da parte di Activision Blizzard il CIO Jacques Erasmus ha affermato "Siamo emozionati di lavorare con Google per guidare la prossima generazione di videogiochi e le innovazioni per l'industria. L'infrastruttura di Google Cloud è tra le migliori possibili e ci fornisce la sicurezza di fornire grande intrattenimento ai nostri fan nel mondo".



Gli accordi riguardano dunque aspetti piuttosto tecnici come il supporto online e la trasmissione in streaming, ma l'idea che Google Stadia possa in qualche modo rientrarci, magari con qualche facilitazione sugli eventuali accordi di esclusiva, emerge comunque.