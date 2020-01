Google Stadia, l'aggiornamento dell'app nasconde novità in arrivo per screenshot e altro

L'app Android e iOS di controllo per Google Stadia è stata aggiornata di recente alla versione 2.2, che non mostra grandi novità visibili per gli utenti ma nasconde degli interessanti indizi su nuove caratteristiche potenzialmente in arrivo.



Analizzando l'APK dell'applicazione, 9to5Google (come riportato da HDBlog) ha scoperto alcune interessanti novità che potrebbero essere previste nel prossimo periodo per Google Stadia. Si parla soprattutto della possibilità di gestire gli screenshot: l'opzione per effettuare le catture è presente nel servizio di gioco in streaming ma non è al momento molto pratica, soprattutto per quanto riguarda la condivisione che non ha opzioni reimpostate molto utili.



Questo non sembra ancora destinato a cambiare, ma potrebbero esserci delle aperture e il codice dell'app fa riferimento specifico alla possibilità di zoomare sugli screenshot e ottenere informazioni sulla possibilità o meno di effettuarli, nel caso ci siano fasi protette in alcuni giochi.



Qualche novità potrebbe arrivare anche sul Google Assistant, il supporto per i giocatori integrato in Google Stadia, che dovrebbe fornire ora maggiori indicazioni sul suo utilizzo. Infine, gli obiettivi sbloccabili, o achievement, potranno essere consultati anche da Android, a quanto pare.