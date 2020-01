Google Stadia, 120 giochi in arrivo nel 2020, tra i quali molte esclusive

In un post sul blog ufficiale della comunità di Google Stadia è stato annunciato che nel 2020 la piattaforma riceverà almeno 120 nuovi giochi, incluse più di dieci esclusive. Google ha anche promesso la possibilità di giocare in 4K via web, usando il controller Stadia.



Inoltre, la piattaforma sarà resa compatibile con altri telefoni, andando oltre ai Pixel di Google, e avrà alcune funzioni legate a Google Assistant, ancora non meglio specificate. Tra i giochi per Google Stadia confermati per il 2020 già conosciamo The Crew 2, Doom, The Elder Scrolls Online, Tom Clancy's The Division 2, Watchdogs Legion e Cyberpunk 2077 (quest'ultimo appena rinviato per tute le piattaforme). Anche dimenticandone qualcuno, siamo ben lontani dai 120 promessi. Inoltre non ci sono esclusive nell'elenco, quindi siamo ancora più curiosi di sapere cosa ci aspetta.



Google Stadia è stata lanciata a fine 2019 e nei suoi primi mesi di vita ha deluso un po' per via dell'offerta limitata di giochi e, soprattutto, per la mancanza di molte delle funzioni promesse. Che il 2020 sia l'anno del riscatto? Speriamo.