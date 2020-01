Giochi rinviati, non solo Cyberpunk 2077, ecco l'elenco dei più importanti

Non solo Cyberpunk 2077. Sono in realtà molti i titoli rinviati negli ultimi mesi, alcuni dei quali davvero importanti. Vediamo un elenco dei più rilevanti, ossia di quelli che hanno fatto più rumore.



Ovviamente non potevamo non includere The Last of Us Parte II, rinviato poche settimane dopo l'annuncio della data d'uscita, ma anche i quattro di Ubisoft, ossia Watch Dogs Legion, Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine e Skull & Bones. Non mancano infine i due di Square Enix, Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers. Comunque sia bando alle ciance e leggiamo l'elenco. Dove non specificato, le date d'uscita sono state spostate all'interno dello stesso anno, cioè il 2020.

Animal Crossing (dal 2019 al 2020)

Doom Eternal (dal 2019 al 2020)

Beyond a Steel Sky (dal 2019 al 2020)

The Last Of Us Part II

Final Fantasy VII Remake

Cyberpunk 2077

Watch Dogs Legion

Gods and Monsters

Marvel's Avengers

Rainbow Six Quarantine

Skull & Bones (rinviato al 2021)