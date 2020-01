Cyberpunk 2077, modalità multiplayer giocabile tra almeno due anni

La modalità multiplayer di Cyberpunk 2077 sarà giocabile nel 2022, almeno questo è ciò che si è capito dalle dichiarazioni di Cd Projekt Red, per voce di Michał Nowakowski, fatte durante un incontro con gli azionisti, successivo all'annuncio del rinvio del gioco base.



In realtà Nowakowski non ha parlato di 2022, ma di 'dopo il 2021'. Ciò significa che il multiplayer di Cyberpunk 2077 potrebbe essere lanciato addirittura nel 2023. Il dirigente ha anche confermato che il secondo gioco tripla-A in sviluppo negli studi di CD Projekt Red è proprio il multiplayer di Cyberpunk 2077. Possiamo quindi dare per assodato che sia in sviluppo presso un team diverso da quello che sta lavorando al gioco single player. Ciò riduce però la speranza di vedere a breve un nuovo capitolo della saga di The Witcher.



Come già ricordato, proprio oggi è stato annunciato che Cyberpunk 2077 non uscirà più ad aprile, ma il 17 settembre 2020. Il ritardo vale per tutte le piattaforme: PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia.