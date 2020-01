Horizon Zero Dawn su PC, anche ZhugeEX sembra confermarlo

L'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC è stato confermato da una simpatica battuta dell'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEx, pubblicata subito dopo l'articolo di Jason Schreier con riportate le indiscrezioni sull'arrivo della nuova versione del gioco.



Su Twitter, ZhugeEX ha scritto semplicemente "Horizon Zero Exclusivity", giocando sulla fine dell'esclusività di Horizon Zero Dawn per PS4 e alludendo forse alla morte stessa del concetto di esclusiva anche per il mondo PlayStation, dove Sony sembra sempre più aver seguito la strada aperta da Microsoft, i cui titoli first party vengono lanciati tutte anche su PC.



Ovviamente potrebbe essere anche una semplice battuta, ma di solito Ahmad non è uno che trolla a caso. Un'ulteriore conferma arriva anche da un post successivo, in cui Ahamad ha riportato una petizione che chiedeva l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, firmata da ben 51 persone prima di essere chiusa. ZhugeEX li ha ringraziati per avercela fatta, dando automaticamente per scontata l'esistenza della versione PC del gioco.



A questo punto non rimane che di sapere quando potremo giocare a Horizon Zero Dawn su PC, si spera corredato di espansione. Stando alle indiscrezioni dovrebbe essere disponibile su Steam ed Epic Games Store, come Death Stranding, del resto.

Horizon Zero Exclusivity — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 16, 2020