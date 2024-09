Con l'arrivo di Horizon Zero Dawn Remastered, Sony ha improvvisamente raddoppiato il prezzo dell'originale

Praticamente in contemporanea con l'annuncio dell'arrivo di Horizon Zero Dawn Remastered, Sony ha anche raddoppiato il prezzo dell'originale, come riportato da diverse fonti, portando il prezzo a 40 euro/dollari, con una mossa alquanto drastica.

Il gioco, che da anni fa parte della serie "PlayStation Hits", ha avuto a lungo un prezzo di 19,99 euro/dollari, anche al di fuori dei frequenti sconti di cui è stato protagonista, distribuito peraltro anche gratuitamente in alcune situazioni come durante l'iniziativa Play at Home e PlayStation Plus.

L'incremento è davvero notevole ed è giunto all'improvviso, ma ha in effetti una spiegazione logica, considerando il programma di upgrade annunciato da Sony, che consente di ottenere la versione rimasterizzata per 10 euro.