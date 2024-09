Horizon Zero Dawn Remastered è stato classificato dall'ESRB, annuncio da Sony in arrivo?

Non è la prima volta che si parla della possibilità di una rimasterizzazione di Horizon Zero Dawn, visto che la questione era emersa anche un paio di anni fa, ma a questo punto i tempi sembrano maturi per informazioni ufficiali da parte di PlayStation.

Come ben sappiamo, una classificazione presso l'Entertainment Software Rating Board, ovvero l'ente di classificazione per i prodotti videoludici in USA, non è necessariamente segno di un'uscita effettivamente incombente, ma molto spesso anticipa gli annunci ufficiali, considerando che si tratta di una fonte piuttosto solida.

Riemerge Horizon Zero Dawn Remastered dalle voci di corridoio, questa volta con tanto di classificazione registrata presso l'ESRB , che sembra presagire qualcosa di vero e forse un annuncio in arrivo da parte di Sony nel prossimo periodo.

Non è la prima volta che se ne parla

Nell'estate del 2022, Horizon Zero Dawn Remastered era stato scoperto come uno dei progetti in corso presso PlayStation Studios, da alcuni documenti interni di XDEV risalenti a un anno prima.

La classificazione di Horizon Zero Dawn Remastered

All'interno di questi si trovavano anche riferimenti ad altri titoli effettivamente usciti, come Rise of the Ronin, Death Stranding 2 e il Until Dawn remake, dunque questo completerebbe il quadro di un leak assolutamente verosimile.

Considerando il modus operandi ormai classico di Sony, non stupisce più di tanto la volontà di rilanciare sul mercato un gioco che non è propriamente vecchio, visto che risale al 2017, ma rientrerebbe ampiamente nelle tempistiche adottate dalla compagnia per operazioni di questo tipo.

Considerando che l'ultimo "Remaster" ufficiale è The Last of Us Parte II Remastered, il cui originale risaliva solo al 2020, questo Horizon Zero Dawn Remastered diventa alquanto sensato, seguendo la logica di Sony. Potrebbe peraltro essere un titolo particolarmente indicato per mostrare le potenzialità di PS5 Pro, potendo fare il confronto con l'originale, sebbene quest'ultimo sia in effetti un gioco di PS4.

A questo punto attendiamo eventuali comunicazioni ufficiali al riguardo, pensando anche al possibile State of Play che secondo varie voci di corridoio si dovrebbe tenere entro la fine di settembre.