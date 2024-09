Uno State of Play di PlayStation sarebbe in arrivo questo mese con una data precisa, secondo un leaker

Nel corso della recente puntata del video podcast Game Mess Mornings di Giant Bomb, Grubb avrebbe dunque svelato l'informazione in questione: il nuovo State of Play si terrà tra 12 giorni, dunque il 24 settembre 2024, considerando che il video risale a qualche ora fa, nella giornata di ieri.

Il vulcanico personaggio in questione è un volto noto nell'ambito delle voci di corridoio, ma c'è da dire che in passato si è dimostrato anche preciso nelle sue previsioni, sebbene non sempre. Insomma, l'affidabilità non è totale, ma il suo curriculum ci porta a prendere in considerazione le sue affermazioni, soprattutto quando insistono su uno stesso concetto.

Continuano le voci di corridoio su un possibile State of Play di Sony PlayStation in arrivo questo mese, alimentate ancora una volta da Jeff Grubb, noto giornalista e leaker a tempo perso che ha anche riferito praticamente una data precisa per questo evento: si tratterebbe del 24 settembre.

Altre novità in arrivo da Sony?

Non è la prima volta che il giornalista di VentureBeat riporta qualcosa del genere: già il mese scorso aveva iniziato a sostenere l'idea di uno State of Play a settembre, sebbene con date diverse e non così precise.

Inizialmente, sembrava che l'evento dovesse ricadere tra il 19 e il 20, mentre a questo punto si parla della settimana successiva.

Anche altri leaker che avevano correttamente previsto l'annuncio di PS5 Pro per questo settembre sembrano concordare sul fatto che possa esserci anche un altro evento Sony in questo periodo, e uno State of Play è il principale indiziato, sebbene non ci siano informazioni sui suoi contenuti.

In base a un'altra voce di corridoio emersa in questi giorni, sebbene alquanto sospetta, il nuovo evento di presentazione potrebbe basarsi su titoli third party, forse in linea con un'iniziativa di dimensioni ridotte, sebbene il lungo silenzio che caratterizza i PlayStation Studios possa far pensare anche a qualche annuncio da parte dei first party Sony.