Final Fantasy 7 Rebirth è in offerta su Amazon Italia in versione PS5: vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS5 di Final Fantasy 7 Rebirth. Il gioco di ruolo d'azione di Square Enix si trova ora in promozione a un -19% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79,99€ e il prezzo attuale non è il più basso segnalato da Amazon. Questa versione è quella internazionale, con confezione in inglese e il gioco in italiano. La versione con confezione italiana ora costa di più su Amazon. Il prodotto è spedito da Amazon.