Dragon Ball: Sparking! Zero svela i tantissimi personaggi presenti, a partire da Goku bambino

Da un video gameplay trapelato online è emerso praticamente l'intero roster di combattenti presenti in Dragon Ball: Sparking! Zero, che sembra decisamente più ampio rispetto a quello che è stato rivelato finora, partendo da Goku bambino dell'originale Dragon Ball per arrivare ai personaggi dei film e delle varie serie.

Il video non era stato diffuso in maniera pubblica, ma in qualche maniera è stato trovato e le informazioni sono state facilmente estrapolate, dimostrando una quantità di personaggi sorprendentemente alta, anche perché evidentemente la griglia di selezione dei personaggi è scorrevole e svela un potenziale enorme come quantità di combattenti.

Potete vedere il video in questione a questo indirizzo, pubblicato su ResetEra, ma c'è ovviamente da considerare il rischio spoiler, visto che molti di questi personaggi non sono stati ancora annunciati e faranno parte dei Character Pass del gioco.