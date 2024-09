TopSpin 2K25, il tennis vola al minimo storico su Amazon Italia

Se siete appassionati di tennis, l'offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro: Amazon Italia vi propone TopSpin 2K25 in versione PlayStation 4 al minimo storico con un ottimo 35% di sconto , permettendovi di risparmiare oltre 25 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. TopSpin 2K25 è disponibile su Amazon a soli 45,96 euro , contro i 71 euro del prezzo consigliato. Il gioco è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti di TopSpin 2K25

All'interno di TopSpin 2K25 avrete la possibilità di viaggiare in tutto il mondo, affrontando le celebrità del tennis, nel tentativo di conquistare le competizioni più prestigiose come US Open, Australian Open, il Centre Court di Wimbledon e tanto altro.

TopSpin 2K25

Potrete impersonare alcune delle più grandi leggende del tennis come Roger Federer, Serena Williams e altri ancora, per un totale di oltre 24 professionisti giocabili, sia in modalità locale che online, per avvincenti partite multiplayer contro i giocatori provenienti da tutto il mondo, grazie anche al supporto del cross-play. Per altre informazioni e dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione.