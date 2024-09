Le nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero con Gogeta SSJ4 e i personaggi di Dragon Ball GT

Non è ovviamente la prima volta che vediamo le figure appartenenti alla saga di Dragon Ball GT in un videogioco basato sull'opera del compianto Akira Toriyama , ma in questo caso sembra che gli sviluppatori li abbiano portati sullo schermo con particolare cura e attenzione.

Le nuove immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero presentano nel dettaglio Gogeta in versione Super Saiyan 4 e gli altri personaggi di Dragon Ball GT , che come sappiamo troveremo nel ricco roster del nuovo tie-in prodotto da Bandai Namco.

Sempre più ricco

Con il trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero di oggi, il roster del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi si arricchisce ulteriormente, e molti scommettono che la prossima volta che vedremo il gioco in azione sarà per introdurre i combattenti di Dragon Ball Super.

Il palcoscenico perfetto per i futuri trailer sarà senz'altro quello del Tokyo Game Show, dove naturalmente Bandai Namco gioca in casa: il publisher potrebbe approfittarne per chiudere col botto la campagna promozionale di Sparking! Zero.

L'importante evento nipponico si svolgerà quest'anno dal 26 al 29 settembre e come al solito lo seguiremo con i nostri inviati sul posto, nonché con le dirette della redazione e l'immancabile coverage di notizie e approfondimenti.