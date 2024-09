Frontier ha annunciato la data d'uscita di Planet Coaster 2: non manca molto

Qualche novità

Contestualmente sono stati aperti anche i preordini, che frutteranno la Bonus Ride Collection, che include la giostra a rotaie rotanti FD Vision, l'Outmax Water Coaster e la vertiginosa The Cube. Per i giocatori che scelgono di preordinare la Deluxe Edition c'è ancora di più: il Vintage Funfair Ride Pack, che include dieci ulteriori montagne russe e giostre ispirate a quelle più iconiche dei grandi luna park.

Planet Coaster 2 invita i giocatori a mettere a frutto la loro immaginazione con una spettacolare selezione di giostre, scivoli e molto altro ancora, forte dell'esperienza maturata con il primo capitolo. Tra le novità più rilevanti di questo seguito spicca il sequencer di eventi, con cui i giocatori possono aggiungere tanti effetti speciali alle loro attrazioni. Insomma, Frontier vuole offrirci la possibilità di creare dei parchi virtuali sempre più realistici e completi, pieni di tutto ciò che è possibile trovare nei parchi veri.

I risultati ottenuti potranno essere condivisi in diversi modi. Per la prima volta sarà possibile entrare uno alla volta in un livello sandbox condiviso e collaborare alla sua costruzione. I giocatori potranno anche visitare i parchi degli amici per provare le loro creazioni con il semplice tocco di un pulsante, gareggiare per raggiungere la vetta della classifica della modalità Franchising e condividere e scaricare progetti e interi parchi tramite Frontier Workshop.

Per altri dettagli, leggete il nostro provato di Planet Coaster 2.