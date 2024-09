Microsoft ha silenziato i social di Xbox per evitare altre gaffe con l'annuncio dei nuovi licenziamenti

Il giornalista di The Verge Tom Warren ha riportato la notizia secondo cui Microsoft avrebbe silenziato i social network della compagnia in occasione dei massicci licenziamenti in corso nella divisione Xbox. Il motivo? Evitare gaffe come quella capitata in occasione dei licenziamenti di maggio, legato al famigerato slogan "Feel the burn".

Se ricordate, il giorno dell'annuncio della chiusura di diversi studi di sviluppo, tra i quali Tango Gameworks (poi salvato da Krafton) e Arkane Austin, fu annunciato anche il controller Xbox Fire Vapor Special Edition. Il problema non fu tanto l'annuncio in sé, quanto lo slogan che lo accompagnò: "Feel the Burn Today with the Fire Vapor Special Edition Controller", che possiamo tradurre in "oggi senti come brucia con il Fire Vapor Special Edition Controller".

Naturalmente molti lo trovarono di cattivissimo gusto e inappropriato in una giornata simile, tanto che ne derivò una grossa polemica. La storia si concluse con le scuse di Microsoft e con la sostituzione dello slogan con uno più sobrio e generico. Naturalmente si trattò di un evento casuale e molto sfortunato, ma dietro le quinte suscitò molti malumori, con tanti dipendenti che se ne lamentarono nella bacheca interna della compagnia. La casa di Redmond ha fatto quindi tesoro dell'errore e oggi ha operato in modo tale da evitare qualsiasi rischio, impedendo che i suoi canali social pubblicassero alcunché.

Ciò non rende sicuramente meno drammatici i licenziamenti, che tali rimangono per quasi 700 persone, ma almeno non c'è stata la beffa di apparire troppo cinici a causa di uno slogan.