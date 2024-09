Flappy Bird sta per tornare dopo dieci anni e promette tante novità

Flappy Bird sta per tornare! A dieci anni dalla rimozione del gioco da App Store e Google Play, l'arcade realizzato originariamente dallo sviluppatore vietnamita Dong Nguyen verrà rilanciato con una riedizione migliorata e ricca di novità.

In arrivo su diverse piattaforme, inclusi i browser web, entro la fine di ottobre, il nuovo Flappy Bird farà il proprio ritorno anche sui dispositivi iOS e Android nel corso del 2025 grazie a The Flappy Bird Foundation, un team composto da appassionati che non vedono l'ora di condividere questo gioco con il mondo intero.

Lo studio ha acquisito i diritti dell'originale Flappy Bird al termine di un'operazione non semplicissima, che ha coinvolto diverse entità oltre a Nguyen, e si sta preparando a un rilancio importante, arricchito da tante nuove funzionalità fra modalità, progressione, personaggi e sfide in multiplayer.

"Siamo più che entusiasti di poter riportare in vita Flappy Bird e consegnarvi un'esperienza rinnovata, che vi terrà occupati per gli anni a venire", ha dichiarato Michael Roberts, la mente creativa dietro il nuovo gioco. "Abbiamo grandi piani per il nostro piccolo uccellino!"