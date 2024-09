Until Dawn su PC supporta DLSS 3, FSR 3 e Ray Tracing: ecco i requisiti di sistema

Lo studio di sviluppo Ballistic Moon ha svelato i requisiti di sistema PC del remake di Until Dawn. Come saprete, l'avventura horror del 2015 di Supermassive Games è stata rifatta usando l'Unreal Engine 5, quindi non sarà un'esperienza leggera per i vostri computer. Inoltre sfrutterà tutte le moderne tecnologie grafiche, in particolare DLSS 3 (3.7) di NVIDIA, FSR 3 (3.1) di AMD e il ray tracing.