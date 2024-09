Scopriamo le votazioni dei migliori giocatori della MLS in EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 sta per arrivare ed EA Sports ha deciso di svelare le votazioni dei 25 migliori giocatori della MLS (Major League Soccer). Nel corso della settimana, la compagnia continuerà a svelare i calciatori migliori delle leghe di tutto il mondo, che influenzeranno la nuova esperienza 5v5 Rush, presente in tutte le principali modalità di gioco "incoraggiando la sperimentazione per scoprire nuove e avvincenti dinamiche con piccole squadre basate sui punti di forza dei singoli giocatori."

Le valutazioni dei giocatori contribuiranno anche a rendere più autentica la strategia delle squadre 11v11 grazie a FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si basa anche sui dati del mondo reale, per influenzare le tattiche dei giocatori attraverso i nuovi Ruoli dei Giocatori.