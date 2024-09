Tutti i modelli di iPhone 16 supportano la ricarica rapida da 45 W con USB-C

Sempre meno giorni ci separano dal lancio degli attesissimi iPhone 16 e iPhone 16 Plus , previsto per il prossimo 20 settembre. Nel frattempo sono emerse alcune nuove informazioni in merito alle funzionalità di ricarica rapida di tutti i dispositivi appartenenti alla nuova generazione di smartphone della casa di Cupertino: scopriamole insieme nel dettaglio.

Ricarica di iPhone 16: il punto della situazione

I rumor precedenti avevano infatti suggerito dei tempi di ricarica ridotti per i nuovi modelli di iPhone 16, nonostante Apple non abbia mai effettivamente espresso commenti riguardo la ricarica via cavo dei nuovi modelli. L'unico accenno in tal senso riguardava infatti il supporto a MagSafe con un limite massimo di 25 W di potenza, grazie all'ausilio di un alimentatore da 30 W di potenza.

iPhone 16 e MagSafe

Oltre alle nuove funzionalità di ricarica rapida iPhone 16 presenterà diverse novità, tra cui l'introduzione del tasto Azione (fino ad oggi appannaggio di iPhone 15 Pro) e del Camera Control, per la gestione immediata della fotocamera e la regolazione dello zoom grazie alla superficie capacitiva. Vi ricordiamo infine che iPhone 16 e iPhone 16 Plus vedranno la luce il prossimo 20 settembre: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle specifiche, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.