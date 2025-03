Ballistic Moon sembra essere "effettivamente chiuso": è il team del recente Until Dawn Remake

Il sito in questione riferisce di aver ricevuto informazioni da alcune fonti interne sui licenziamenti avvenuti nel team, che sono stati anche comunicati pubblicamente lo scorso settembre : in seguito a questi, in sostanza, il team avrebbe concluso i lavori e si sarebbe avviato alla chiusura.

Ballistic Moon , il team di sviluppo che si è occupato del recente Until Dawn Remake , potrebbe essere stato " effettivamente chiuso ", in base a quanto è emerso da parte di diverse fonti vicine alla questione, come riportato da Insider-Gaming.

Non c'è più nessuno nemmeno per le patch

Dopo questa doppia mandata di licenziamenti, in Ballistic Moon sarebbe rimasta una manciata di dipendenti "al massimo", senza alcun impiegato presso sezioni come PR e marketing, né nello sviluppo effettivo. In sostanza, sarebbero rimasti solo i fondatori e qualche altro elemento chiave del team.

"Le persone stanno condividendo i bug che hanno trovato nel gioco per sensibilizzare il team, ma non c'è più nessuno che lavora al supporto delle patch", avrebbe detto una fonte a Insider-Gaming, "Lo studio è stato effettivamente chiuso".

Pare che i proprietari del team abbiano cercato di portare avanti lo studio cercando attivamente dei finanziatori e proponendo nuovi progetti, ma senza riuscire a ottenere dei risultati. Alla domanda sulla possibilità che Sony pubblichi un altro gioco o futuri aggiornamenti di Until Dawn Remake per lo studio, una fonte ha detto che se ne è parlato ma non si è mai concretizzato.

Pare che Sony avesse riferito di essere intenzionata a finanziare almeno gli aggiornamenti per Until Dawn Remake, ma sembra che tale intenzione non si sia poi concretizzata, di fatto condannando lo studio alla chiusura e abbandonando il supporto ufficiale per il gioco.

Al momento, non ci sono commenti sulla questione da parte dei fondatori del team o da parte di Sony, in attesa di eventuali chiarimenti.