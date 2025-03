Assassin's Creed Shadows ha una modalità "canonica" che segue una storia già impostata, senza scelte

In una recente intervista, il creative director Jonathan Dumont ha spiegato che questa modalità, apparentemente limitante, è stata inserita proprio per venire incontro ai desideri dei giocatori , che a quanto pare erano un po' confusi dal fatto che non esistesse una storia considerabile "canonica" nei capitoli precedenti.

Come spiegato da Ubisoft a Kotaku, all'avvio di una nuova partita è possibile scegliere se giocare in maniera standard, ovvero con la possibilità di agire liberamente e scegliere come comportarsi in alcune situazioni, o come rispondere durante i dialoghi, oppure nella modalità canonica che elimina molte scelte e di fatto racconta una storia già costruita da Ubisoft.

Una scelta per venire incontro ai fan

Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla consentono infatti diverse scelte per impostare la storia, e sembra che gli utenti abbiano espresso a Ubisoft la volontà di avere anche l'idea di quale sia la storia considerabile canonica nei giochi in questione, cosa che avrebbe portato alla nuova modalità presente in Assassin's Creed Shadows.

"Quando abbiamo introdotto la possibilità di scegliere i personaggi e i dialoghi in Assassin's Creed Odyssey, molti dei nostri fan hanno apprezzato l'idea, ma alcuni hanno espresso il loro disappunto per il fatto di non avere una narrazione definitiva e canonica per il gioco, che potesse essere inserita nella meta-storia generale della serie", ha dichiarato Dumont.

"Dopo aver parlato con i nostri fan durante lo sviluppo, abbiamo deciso di aggiungere una modalità che elimina tutte le scelte per Shadows e che può servire come storia di riferimento all'interno del franchise. In questo modo i giocatori possono godersi una narrazione più in stile RPG o più lineare, se preferiscono".

