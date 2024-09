Ballistic Moon conferma i licenziamenti con un comunicato ufficiale, è il team di Until Dawn remake

Ballistic Moon si sta preparando al lancio di Until Dawn su PC e PS5, previsto per il 4 ottobre 2024, e un ridimensionamento del team , con licenziamenti di massa, appare piuttosto strano come tempistica, visto che il gioco non è nemmeno uscito.

La settimana scorsa avevamo riferito che Ballistic Moon aveva licenziato parte del personale , attraverso informazioni trapelate da messaggi dei diretti interessati e testimonianze circolanti in rete, ma in questo caso c'è una conferma diretta da parte della compagnia, con tanto di comunicazione ufficiale sul ridimensionamento in atto presso il team pubblicato sul profilo LinkedIn dell'azienda.

Dopo le voci di corridoio emerse nei giorni scorsi, arriva il comunicato ufficiale da parte di Ballistic Moon che parla dei licenziamenti all'interno del team responsabile del remake di Until Dawn , che rientrano in un programma di ridimensionamento generale della compagnia.

Una tempistica strana

C'è inoltre anche un adattamento cinematografico previsto su Until Dawn, dunque non sembra trattarsi di un caso particolarmente problematico, ma è evidente che ci siano delle difficoltà economiche emerse già prima di vedere come il remake andrà sul mercato.

Il comunicato di Ballistic Moon pubblicato su LinkedIn

"Mentre l'industria videoludica continua a fronteggiare delle sfide complesse, noi di Ballistic Moon siamo alle prese con alcune realtà difficili", si legge nel comunicato. "È con grande dispiacere e un cuore pesante che dobbiamo prendere la dura decisione di ridurre in maniera significativa il nostro team, per assicurare un futuro allo studio. Questa decisione arriva dopo lo sviluppo di Until Dawn su PS5 e PC".

Dunque i licenziamenti sembrano essere avvenuti con i lavori ormai terminati su Until Dawn e ancora prima di vedere l'impatto che il remake dell'horror in arrivo su PC e PS5 potrà avere sul mercato. "Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti i membri del team per il loro duro lavoro, la dedizione e il grande impegno in Ballistic Moon".

"Mentre ci approcciamo a questa transizione, Ballistic Moon resta concentrata sul supporto del lancio di Until Dawn ed è impegnata nell'esplorare nuove opportunità e collaborazioni in futuro".

Il nuovo Until Dawn in arrivo il 4 ottobre su PC e PS5 è un remake dell'originale Until Dawn uscito su PS4: si tratta di un'avventura cinematografica horror che riprende lo stile classico di Supermassive, ovvero con gameplay incentrato interamente sulle scelte da prendere, che innescano diverse conseguenze e biforcazioni nella narrazione. Di recente è trapelato il prezzo del gioco per PS5 e PC, che ha fatto alquanto discutere essendo considerato piuttosto alto per un remake molto fedele all'originale.