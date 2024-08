Un leak di Until Dawn svela il prezzo per PS5 e PC

Stando alle sue fonti questa versione rimasterizzata dell'avventura horror di Supermassive Games verrà venduta al lancio di 69,99 euro sia su PS5 che su PC . Solitamente billbil-kun non sbaglia mai un colpo su indiscrezioni simili ed in ogni caso lo sapremo per certo tra pochi giorni, dato che le prenotazioni inizieranno mercoledì 21 agosto.

Le novità di questa riedizione

Per quanto riguarda la data di uscita, questa riedizione di Until Dawn sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Stando ai dettagli svelati finora, il gioco è stato ricostruito da zero facendo affidamento sull'Unreal Engine 5 e impiegando una fotografia di livello cinematografico. Tra le migliorie troviamo anche modelli dei personaggi e ambientazioni aggiornate, nuove scene in motion capture, oggetti di scen interattivi, effetti visivi e animazioni riviste e migliorate, una resa dei materiali migliorata e tecnologie grafiche moderne, come il ray tracing.

Uno dei protagonisti di Until Dawn

Inoltre, è stato modificato il prologo del gioco per migliorarne il ritmo narrativo, sono state perfezionate le meccaniche di gioco, aggiunte nuove impostazioni per l'accessibilità e usabilità e c'è stato anche un lavoro di fino per ricollocare i Totem (degli oggetti collezionabili) del titolo originale e ne sono stati aggiunti di nuovi.

Insomma, sulla carta sembrerebbe un lavoro superiore a quello di una semplice remaster ed effettivamente il video comparativo pubblicato pochi giorni fa mette in evidenza delle differenze piuttosto marcate con l'Until Dawn originale pubblicato nel 2015. Che ne pensate, il prezzo suggerito da billbil-kun vi sembra giusto a fronte delle modifiche apportate?