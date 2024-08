PlayStation Stars ha rimosso quasi tutti i giochi PS5 dai premi senza preavviso

Sony ha inspiegabilmente rimosso quasi tutti i giochi PS5 dai premi riscattabili con i punti accumulabili tramite PlayStation Stars, il programma fedeltà per gli utenti PlayStation, e al momento non è chiaro se verranno ripristinati o sostituiti con altri titoli in futuro.

Nel momento in cui scriviamo, accedendo all'app PlayStation e alla sezione dei premi PlayStation Store del servizio l'unico gioco disponibile risulta Stellar Blade, in aggiunta a varie risorse per i giochi Honkai: Star Rail e Genshin Impact. In precedenza il catalogo era ben più fornito e includeva, tra gli altri, anche Helldivers 2, Bloodborne, Cuphead, Dredge e Rise of the Ronin, giusto per citarne alcuni.