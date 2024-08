I giochi che dovevano uscire nel 2024, ma che sono stati rinviati al prossimo anno

Il 2024 da questo punto di vista è stato un anno meno turbolento rispetto a quelli passati, che hanno risentito degli effetti disastrosi della pandemia da Covid-19 sui flussi di lavoro, ma non mancano comunque delle importanti defezioni, con nomi altisonanti come Kingdom Come: Deliverance 2 e Avowed che si sono aggiunti alla lista dei rinvii proprio in queste settimane. Facciamo il punto dei giochi più interessanti che dovevano uscire quest'anno, ma che sono stati posticipati al 2025 o a data da destinarsi per un motivo o per un altro.

Invece, a un passo dalla kermesse di Colonia è arrivata la conferma che Kingdom Come: Deliverance 2 non approderà sugli scaffali dei negozi quest'anno, per dare tempo agli sviluppatori di rifinirlo al meglio. Guardando il bicchiere mezzo pieno, quantomeno ora abbiamo una data di uscita precisa, ovvero l' 11 febbraio 2025 . Inoltre, rivedremo in azione il gioco con un video gameplay di oltre 20 minuti durante la prossima settimana.

Iniziamo con quello che probabilmente è il rinvio più pesante tra quelli confermati finora. Kingdom Come: Deliverance 2 era stato svelato ad aprile di quest'anno con un trailer spettacolare e che metteva in mostra un gioco ancor più ambizioso del suo predecessore e all'apparenza in uno stadio avanzato dello sviluppo. Insomma, un po' ci speravamo nella finestra di lancio fissata per un generico 2024 dagli sviluppatori di Warhorse Studios e non vedevamo l'ora di saperne di più su questo ambizioso action GDR a sfondo medievale durante la Gamescom della prossima settimana.

Avowed – autunno 2024 → 18 febbraio 2025

Avowed è uno di quei pochi casi in cui un videogioco non viene rinviato per problemi legati alle tempistiche dello sviluppo, bensì per smarcarsi da un periodo di uscita fin troppo affollato. La situazione tra l'altro è abbastanza peculiare, visto che la concorrenza è per buona parte in casa e rappresentata da altri giochi pubblicati da o in partnership con Microsoft.

Un duello a base di armi e magia in Avowed

Non è un segreto che l'autunno verdecrociato promette faville, tra le espansioni di Starfield e Diablo 4, Indiana Jones e l'antico Cerchio e Call of Duty: Black Ops 6 e molto altro ancora. Stando alle voci di corridoio pare tra l'altro che a dare il colpo di grazia al precedente periodo di uscita sia stato il rinvio al 20 novembre di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un'esclusiva console Xbox e un'aggiunta al catalogo di Xbox Game Pass di grande importanza strategica per Microsoft, che di conseguenza ha preferito riposizionare il lancio di Avowed al 18 febbraio. Parliamo di una finestra potenzialmente meno affollata e in cui potrebbe sicuramente emergere con maggiore facilità, per quanto il posticipo del sopracitato Kindom Come: Deliverance 2 non aiuti in tal senso.