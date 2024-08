Black Myth: Wukong si mostra in versione PS5 per la prima volta con un video gameplay

Il video mostra lo scontro con un boss di grandi dimensioni e che basa parte dei suoi attacchi sulle sue lunghissime gambe, che rappresentano anche il suo punto debole, visto che bastano dei colpi ben assestati per farlo sbilanciare e cadere a terra, offrendo al giocatore una preziosa finestra per attaccare indistirubato.

Un piccolo assaggio della versione PS5 in attesa del lancio

Con tutte le impressioni in rete basate sulla versione PC (a proposito, ecco la nostra recensione di Black Myth: Wukong), così come i filmati e il materiale pubblicato in precedenza, chiaramente c'è molta curiosità di scoprire come se la cava l'action GDR di Game Science su PS5 e con il video qui sotto rappresenta un piccolo assaggio.

Chiaramente con una clip di circa 90 secondi è impossibile sbilanciarsi sulle prestazioni di Black Myth: Wukong su PS5. L'impressione comunque è che quella che vediamo nel filmato sia la modalità Performance, ovvero che mira ai 1440p e i 60 fps.

In ogni caso, per avere un quadro completo non ci resta che attendere l'uscita del gioco, in programma per il 20 agosto, e tutte le analisi tecniche del caso. Nel frattempo, sono state svelate le dimensioni del download su PS5.