Black Myth: Wukong su PS5 occuperà oltre 100 GB di spazio, ecco le dimensioni precise

Ormai mancano pochi giorni al lancio di Black Myth: Wukong e come da tradizione l'account PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni del gioco per PS5 su X con qualche giorno di anticipo. E per fortuna, visto che l'action GDR di Game Science occuperà oltre 100 GB in totale.

Stando alle informazioni condivise, il gioco pesa ben 104,394 GB in totale. Le dimensioni si riferiscono alla versione 1.000.007, dunque con già applicata una patch, anche se non è chiaro se all'uscita ci sarà un ulteriore aggiornamento da scaricare. Insomma, parliamo di un gran quantitativo di dati, ma fortunatamente da oggi è disponibile il preload tramite PlayStation Store, in modo da arrivare preparati al lancio. Su PC, invece, non abbiamo informazioni precise, se non quelle indicative dei requisiti di sistema che parlano di 130 GB di spazio d'archiviazione.