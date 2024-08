Hollow Knight: Silksong sarà alla Gamescom 2024? Ecco la risposta di Geoff Keighley

Hollow Knight: Silksong è uno gioco sui cui fan ripongono grandi aspettative ma che ormai si sta facendo attendere da tanti anni, gli ultimi quasi in totale silenzio radar da parte degli sviluppatori. Ci saranno novità in occasione di una vetrina importante come la Gamescom 2024 e l'Opening Night Live?

A questo proposito è arrivata una risposta ufficiale da parte di Geoff Keighley, organizzatore e presentatore della sererata inaugurale della kermesse di Colonia, che purtroppo non lascia spazio a interpretazioni. Hollow Knight: Silksong non sarà presente all'evento, con Team Cherry "che sta ancora cucinando", come possiamo leggere nel post qui sotto, accompagnato da un'immagine che mostra il protagonista vestito da clown, un meme ormai ricorrente tra i fan per scherzare sui lunghi tempi di sviluppo del gioco e la mancanza di certezze sulle tempistiche dell'uscita.