Geoff Keighley ha pubblicato una lista con tutti i giochi confermati per la Opening Night Live della Gamescom 2024, che come sappiamo verrà trasmessa in diretta martedì sera, a partire dalle 20.00 italiane.

Quali sorprese ci attendono?

Di recente anche Xbox ha annuncia la lista completa dei giochi che mostrerà alla Gamescom 2024, giorno per giorno, e molti si aspettano per la fiera di Colonia anche l'ufficializzazione dei prossimi titoli first party Microsoft in arrivo su PlayStation.

Comunque vadano le cose, è chiaro che ci aspettiamo tutti una grande Gamescom, con qualche annuncio che possa rendere davvero speciale questa edizione. Voi cosa vi aspettate di vedere?