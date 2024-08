Replaced è protagonista di un trailer del gameplay commentato dagli sviluppatori

Replaced si mostra con un trailer del gameplay della durata di ben tredici minuti, arricchito dal commento degli sviluppatori, che illustrano le meccaniche del gioco al fine di offrire una panoramica di questa interessante avventura a sviluppo orizzontale.

Sullo sfondo di un futuro distopico, in cui l'umanità è stata sostituita dai robot, ci troveremo a controllare R.E.A.C.H., un androide dotato di un'intelligenza artificiale avanzata, imprigionato all'interno del corpo di un uomo.

Il gioco miscela azione, esplorazione ed enigmi per dar vita a un'avventura dinamica di spessore, ricca di atmosfera, in cui dovremo risolvere puzzle ambientali e affrontare nemici meccanici per riuscire a proseguire, ricorrendo all'uso di armi e altri dispositivi.