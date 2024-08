Replaced è stato rinviato, il team di sviluppo ha bisogno di più tempo

Lo studio di sviluppo Sad Cat Games ha annunciato che l'action 2D d'ambientazione cyberpunk Replaced non ce la farà a uscire nel corso del 2024 , come precedentemente annunciato, ma è stato rinviato al 2025 . "Facciamola breve," afferma perentoriamente il comunicato ufficiale, per poi proseguire con la ferale notizia: "Replaced sarà lanciato nel 2025."

Previsioni ottimistiche

"La data di lancio precedente era basata su previsioni ottimistiche e per questo vi chiediamo scusa. Sviluppare Replaced rappresenta una sfida unica e siamo fieri di stare creando qualcosa di così speciale." Insomma, il rinvio sarebbe frutto in parte anche di stime troppo ottimiste da parte del team di sviluppo.

"Abbiamo bisogno di più tempo per assicurarci di raggiungere gli standard elevati che ci siamo prefissati per noi stessi e per non deludere le aspettative dei nostri fan."

L'annuncio è stato anche sfruttato per ricordare che, pur rinviato, Replaced sarà giocabile alla Gamescom 2024. Inoltre, Sad Cat sta preparando qualcosa per fare felici tutti quelli che non potranno essere fisicamente all'evento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Replaced è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. A questo punto è difficile fare ipotesi su quando potremo giocarci, considerando che non sono state fornite nuove date ufficiali.

Replaced racconta la storia di R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà, che si sforza di adattarsi alla vita umana nella zona della città di Phoenix.