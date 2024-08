Call of Duty: Black Ops 6 presenta la modalità Zombie con un video

Activision ha pubblicato un video che introduce la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6, ambientata come sappiamo sull'isola di Terminus negli anni '90: un luogo inospitale, su cui si erge una prigione di massima sicurezza.

I protagonisti della campagna sono stati intrappolati appunto fra le mura di questa struttura, e quando infine vengono liberati scoprono che l'isola ha fatto da sfondo anche ad alcuni mostruosi esperimenti, generando nuove orde di pericolosi non-morti.

Gli autori hanno lavorato affinché lo scenario fosse il più possibile ricco di atmosfera e di tensione, aggiungendo parecchi dettagli e portando sullo schermo anche alcune idee fuori di testa, come ad esempio l'assurda "trappola tentacolo" che i giocatori possono piazzare in prossimità delle entrate.

Il risultato finale sembra essere un'esperienza in grado di unire coinvolgimento, influenze horror e un pizzico di strategia, come da tradizione per le migliori modalità Zombie di Call of Duty.