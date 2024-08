Call of Duty: Black Ops 6 nuovamente vittima dei leak, ora la situazione è grave

Pare inoltre che alcuni utenti in possesso di una PS4 modificata abbiano già avuto accesso all'esperienza completa di Black Ops 6 , il che non fa che enfatizzare ancor di più il rischio di anticipazioni indesiderate da qui al lancio ufficiale.

Tom Henderson ha sentito alcuni degli sviluppatori di Call of Duty, che si sono detti ovviamente frustrati da quello che sta succedendo, al punto che ad oggi tutti i contenuti del gioco sono stati rivelati con l'unica eccezione della modalità Zombie.

In questo caso, infatti, esiste un concreto rischio spoiler da qui al lancio del gioco, che avverrà solo il 25 ottobre: mancano ancora oltre due mesi, eppure la campagna di Black Ops 6 è stata completamente rivelata (e potenzialmente rovinata), il che ha del clamoroso.

Tutte le sequenze di intermezzo di Call of Duty: Black Ops 6 sono state trafugate e pubblicate online: si tratta di un nuovo leak per lo sparatutto prodotto da Activision, ma ancora più grave rispetto alla fuga di materiali avvenuta nei giorni scorsi.

Una corsa a ostacoli

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio: si tratta di una differenza non da poco rispetto al passato, ma anche dell'unica variazione rispetto a un percorso che fin qui non era mai stato colpito da violazioni così gravi.

C'entrano in qualche modo l'acquisizione di Activision Blizzard e le nuove strategie distributive di Call of Duty con i leak di queste settimane? Difficile dirlo: a questo punto la speranza è che il publisher riesca ad arrivare all'origine della fuga di materiali.