Nel nuovo trailer di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy Luke Skywalker ha bevuto qualche bicchiere di troppo

Disney ha pubblicato un nuovo trailer di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, in cui possiamo vedere diverse sequenze tratte da questa attesissima mini serie TV di quattro episodi, in uscita il 13 settembre 2024 su Disney+. Spiccano in particolare un Luke Skywalker che ha bevuto qualche bicchiere di troppo e un JarJar Binks sith particolarmente spietato. C'è anche un Darth Vader in corazza bianca, per la gioia dei suoi fan.