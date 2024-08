Black Myth: Wukong è ancora primo su Steam, spinto dalle vendite fatte in Cina

Black Myth: Wukong occupa in pianta stabile la prima posizione della top 10 globale di Steam , nonostante manchino dieci giorni all'uscita. Esaminando la situazione, pare che il successo pre-lancio del gioco non sia dovuto in particolare al pubblico occidentale, ma a quello cinese, che lo sta prenotando in massa, come mai fatto per nessun altro titolo.

Un successo cinese

Per verificare la situazione basta osservare che attualmente Black Myth: Wukong è fuori dalla top 10 di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, e Corea del Sud, alcuni dei principali mercati mondiali, mentre occupa la prima posizione in Cina e la seconda a Hong Kong. In Russia è solo in nona posizione, mentre in Italia è in settima.

Black Myth Wukong è primo in Cina, ma non nei paesi occidentali

Quindi è facile capire come la maggior parte delle vendite provenga proprio dalla Cina, che è la patria di Game Science, lo studio di sviluppo.

Volendo si tratta di una dimostrazione plastica di come il mercato cinese sia sempre più influente in campo internazionale, capace com'è di decretare il successo di un gioco ancora prima che esca. Steam di suo è ormai da anni patria di giochi provenienti da ogni parte del globo, nonché una delle piattaforme più utilizzate dal pubblico cinese per acquistare videogiochi.

Difficile a questo punto dire quale sia l'incidenza degli altri paesi sulle prevendite di Black Myth Wukong. Probabilmente saranno in linea con quelle di altri giochi molto attesi, anche se non esistono ancora dati che possano rendere più chiara la situazione.

Per il resto vi ricordiamo che Black Myth: Wukong uscirà il 20 agosto 2024 su PC e PlayStation 5. Recentemente è stato pubblicato il trailer finale, che mostra la versione completa del gioco.