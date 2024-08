Black Myth: Wukong si mostra con lo spettacolare trailer finale

Game Science ha pubblicato il trailer finale di Black Myth: Wukong, che arriva quando mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale del gioco su PC e PS5, fissato al prossimo 20 agosto, mentre la versione Xbox Series X|S arriverà solo più avanti.

Il video si pone come un'efficace sintesi di quella che sarà l'esperienza di Black Myth: Wukong, introducendoci alla suggestiva ambientazione che avremo modo di esplorare nel corso della campagna e alle tantissime creature con cui ci troveremo ad avere a che fare, in un modo o nell'altro.

Le sequenze includono parecchie scene inedite e una quantità davvero strepitosa di combattimenti, da una parte e dall'altra, con un'enfasi sulla spettacolare effettistica garantita dall'impiego del sofisticato Unreal Engine 5.

La sensazione è che l'action RPG sviluppato da Game Science abbia ancora parecchi segreti da rivelare, e non vediamo l'ora di poter provare questa promettente esperienza anche per inquadrarla in maniera più precisa: si tratta di un vero soulslike oppure no?